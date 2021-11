Benevento, Ionita: "Siamo felici, ma la testa è già al Vicenza: sarà una guerra" Il commento del centrocampista giallorosso nel post gara

Nel post gara ha parlato anche Artur Ionita, autore del 3-0 giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono molto felice per il gol, ma soprattutto per la nostra vittoria perché so quanto è importante per noi. Siamo reduci da delle partite in cui abbiamo perso dei punti, a parte quella con il Frosinone, in maniera sfortunata. Sono contento, pensiamo già alla gara di martedì perché sarà un'altra guerra. Vorrei chiedere ai tifosi di essere sempre vicini a noi. Siamo un gruppo sano, tutti si prendono delle responsabilità nei momenti di difficoltà. Abbiamo fatto una bella partita e una vittoria importante per andare avanti. Bisogna continuare così".

PRESTAZIONE - "E' capitato che il mister mi ha chiesto di giocare in altri ruoli, ovviamente non posso dare lo stesso che mostro da mezzala perché mi piace di più nel farlo. Ho una maggiore libertà nei movimenti, mi viene tutto in automatico per lasciare spazio ai compagni".

HETEMAJ - "E' un amico, ci siamo abbracciati anche se l'umore non era dei migliori per lui. E' una grande persona"