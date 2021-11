Serie B, LIVE / Vicenza - Benevento 0-1 I giallorossi cercano la seconda vittoria consecutiva

Vicenza - Benevento 0-1 (Live)

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Pontisso, Ranocchia; Zonta, Proia, Dalmonte; Diaw (33'pt Giacomelli). A disp.: Pizzignacco, Confente, Taugourdeau, Di Pardo, Ierardi, Crecco, Rigoni, Sandon, Paoloni, Alessio. All.: Brocchi

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. A disp.: Manfredini, Calò, Basit, Tello, Vokic, Di Serio, Moncini, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Valeri di Roma. Assistenti: Berti e Yoshikawa. IV uomo: Zamagni. Var e Avar: Fabbri e Mastrodonato

Rete: 28'pt Insigne

PRIMO TEMPO

47' Termina il primo tempo con il Benevento in vantaggio

45' Due minuti di recupero

44' Barba è dolorante, per adesso stringe i denti

43' Proia atterra Barba: ammonito

41' Testa di Bruscagin sugli sviluppi di un angolo: la palla sorvola la traversa

38' Ammonito Vogliacco per fallo su Dalmonte

33' Diaw non riesce a proseguire l'incontro a causa di un infortunio: Brocchi inserisce Giacomelli al suo posto

28' GOOL DEL BENEVENTO! Segna Insigne con una rete spettacolare dalla distanza che non lascia scampo a Grandi

21' Conclusione dalla distanza di Diaw: Paleari c'è

20' Occasione Vicenza: palla dalle retrovie, con Diaw che fa sponda ti testa per Zonta che va alla conclusione: Paleari respinge con un bell'intervento

17' Ancora Benevento: apertura di spessore di Barba per Lapadula che appoggia per Insigne: l'attaccante ci arriva a botta sicura, ma Grandi si oppone

15' Si fa vedere il Benevento: forte sinistro di Acampora dal limite che trova la respinta di Grandi

14' Diaw ruba palla a Letizia, si invola in area ma la sua conclusione sorvola la traversa da posizione defilata

12' Tiro debole di Ranocchia: para Paleari

11' Tiro - cross di Dalmonte, Barba anticipa Diaw e devia la sfera che finisce tra le braccia di Paleari

7' Dialogo tra Dalmonte e Ranocchia con quest'ultimo che prova il tiro: palla deviata in angolo

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Caserta conferma in toto l'undici che ha battuto la Reggina. Solito 4-2-3-1 per il Vicenza con Pontisso dal primo al minuto al fianco di Ranocchia nella coppia mediana. In avanti c'è Diaw.

PRE PARTITA

Il Benevento si presenta al Menti di Vicenza a distanza di pochi giorni dalla bella vittoria ottenuta al Vigorito contro la Reggina. I giallorossi cercano conferme e continuità per proseguire al meglio la marcia dopo la flessione caratterizzata dalle sconfitte con Brescia, Frosinone e Pisa. Aspettative simili da parte del Vicenza che ha cominciato la stagione in maniera totalmente negativa, ma il successo di Crotone gli ha permesso di ritrovare parzialmente il sorriso.