Benevento, Barba: "Gol cercato, la reazione è un segnale importante" Il centrale difensivo dopo il gol al Menti: "Sono punti molto importanti per noi"

E' l'eroe del Menti con il gol che ha permesso al Benevento di portare a casa tre punti preziosi in chiave classifica. Federico Barba si è espresso così nel post gara del match con il Vicenza:

"Da difensore resta l'amaro in bocca quando subisci due gol, poi con il doppio vantaggio è una cosa che non deve capitare. Fortunatamente siamo riusciti a rimetterla sulla corsia giusta e questo è un grande segnale. A livello caratteriale c'è stata una reazione importante che deve farci capire la nostra forza. Loro potevano essere galvanizzati dal pareggio, ma noi non ci siamo fatti influenzare. Il gol non arriva per caso: è stato cercato e voluto attraverso le occasioni".

"Per certi aspetti non ne usciamo soddisfatti perché farsi recuperare due gol non deve accadere. Vorrei anche dire che non è stata una partita semplice perché il Vicenza è una squadra in salute, la classifica non deve ingannare. Non possiamo pretendere di vincere sempre 4-0, ci saranno sempre delle difficoltà e la bravura sta nel superarle. Ci sta soffrire, ma poi la nostra reazione è ciò che deve rimanere e che dobbiamo portarci a casa. Sono punti importanti".

STANCHEZZA - "Contro la Reggina centrocampisti e attaccanti ci hanno dato una grande mano. E' pur legittimo che dopo poche ore tra una partita e un'altra si cerca di gestire al meglio, complice anche il risultato. Alla fine ne avevamo ancora e lo abbiamo dimostrato".

EQUILIBRIO - "Perdere prima della sosta è una cosa che odio, la partita successiva diventa molto lunga. Ci vuole equilibrio. Le partite vanno analizzate e bisogna essere onesti con ciò che si vede. Perdere con un tiro - cross a Pisa dà fastidio perché abbiamo cercato fino all'ultimo di pareggiare. A parte con il Frosinone ce la siamo sempre giocata".

DIFESA A TRE - "Non l'abbiamo mai provata, ma qualora ci fosse bisogno già sappiamo come fare".