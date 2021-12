Benevento, c'è un rientro in vista del Pordenone Nel pomeriggio in ritorno in città dopo la trasferta vicentina

Non si fermano i giallorossi che questa mattina sostenuto una seduta d'allenamento presso il campo “Serenissima” di Vicenza. Nel pomeriggio c'è stato il rientro nel Sannio, con Lapadula e compagni che avranno modo di trascorrere una serata con le famiglie dopo tre giorni intensi in terra veneta. Per domani è in programma una mattutina sul manto erboso dell'Imbriani in vista del match di sabato con il Pordenone. Tornerà tra i convocati Kamil Glik. Il centrale difensivo giallorosso ha scontato le tre giornate di squalifica rimediate nel corso della sfida con il Frosinone. Il suo impiego dal primo minuto non è affatto scontato, visto che Caserta potrebbe proseguire sulla strada della continuità confermando Vogliacco al fianco di Barba. Non ci sarà Foulon, ancora fuori per via dello stiramento accusato all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Non dovrebbero esserci problemi per Letizia che con il Vicenza ha avvertito un fastidio al polpaccio, costringendo Caserta a sostituirlo al termine del primo tempo per precauzione. La sua condizione sarà valutata, ma non ci sono preoccupazioni sulla disponibilità per la gara di sabato.