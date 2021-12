Benevento, cena con gli sponsor rinviata Cambio di programma a causa di una risalita della linea dei contagi

Il Benevento Calcio si stava preparando al Natale. C'era in programma una cena tra squadra e sponsor il 7 dicembre presso la struttura Samnium Resort. Un modo per ringraziare quelle persone che hanno voluto far sentire la propria vicinanza in un momento difficile sul piano economico oltre che socio - sanitario. Era tutto pronto per riprendere quel filo di "contatto umano" che era stato interrotto lo scorso anno a causa del covid. Perché l'ultima cena di Natale risale alla stagione dei record. Ma ancora una volta questa pandemia ha ostacolato i piani iniziali. In un momento che torna ad essere difficile, in una fase delicata a causa dei contagi che tornano a salire, la società giallorossa ha deciso di pensare prima di tutto alla salute di chi avrebbe dovuto prendere parte all'evento seguendo così le raccomandazioni dell'Autorità Sanitaria. Il fenomeno sociale conta, il club in primis sta soffrendo per la mancanza di un rapporto stretto tra squadra e città, ma questo non è ancora il tempo delle strette di mano e degli abbracci. Bisognerà affidarsi ancora una volta a quelli virtuali con la speranza che presto si possa tornare alla normalità.