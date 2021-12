Il Benevento perde Letizia Tre settimane di stop per il capitano giallorosso

Tegola per il Benevento. Si ferma Gaetano Letizia. Il capitano si è infortunato nella sfida di Vicenza. La speranza di una lieve "botta" è svanita con l'esito dell'ecografia a cui il calciatore è stato sottoposto in giornata: si tratta di una distrazione muscolare di primo grado del soleo. Tre settimane di stop per il napoletano. Non recupererà nemmeno Foulon ancora fermo ai box. Rientrerà invece Glik dalla squalifica. Sicuramente l'obiettivo di Fabio Caserta era quello di dare continuità dopo le vittorie con Reggina e Vicenza. In difesa invece dovrà cambiare qualcosa. Difficilmente ci sarà l'ipotesi di una linea a tre dopotutto il tecnico è stato chiaro nell'ultimo post - gara: Il 4-3-3 è il modulo che al momento sta dando più equilibrio. Restano quindi due alternative: Barba terzino sinistro con Vogliacco e Glik coppia centrale o semplicemente Masciangelo sull'out mancino. Quest'ultima soluzione sembra la più plausibile, tra l'altro è stata già adottata al Menti dopo la sostituzione del capitano.