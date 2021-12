Benevento, Vogliacco "riabbraccia" il Pordenone: "Sarà più tosta del Vicenza" Il centrale difensivo è un ex di giornata: "Il dualismo con Glik? Sceglierà il mister"

Quella di domani sarà una gara particolare per Alessandro Vogliacco. Con il Pordenone ha vissuto le ultime tre stagioni, ottenendo anche una promozione in serie B. Una realtà che l’ha svezzato per bene dopo la breve esperienza di Padova e l’intenso lavoro svolto nel settore giovanile della Juventus. Non gli mancheranno le emozioni, ma la testa è tutta rivolta alla conquista della terza vittoria consecutiva. Un risultato che il Benevento insegue con forza per avvicinarsi alle primissime posizioni della classifica. Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano "Il Roma", con l'intervista integrale che sarà disponibile in edicola con il numero di domani:

“Sarà sicuramente emozionante e bello rivedere i miei vecchi compagni di squadra. Dovrò essere bravo a tenere dentro tutte le mie emozioni, ma non nascondo che sarà stimolante. Affronteremo una squadra in ripresa, ma anche se non avesse vinto contro l’Alessandria sarebbe stata da non sottovalutare in nessun modo. Conosco i ragazzi che fanno parte della rosa: hanno un valore che non rispecchia l’attuale posizione di classifica. Non bisogna mai darli per morti. È un gruppo tosto che battaglia su ogni campo. Credo che questa gara sarà più difficile rispetto a quella con il Vicenza. Il feeling con Barba? Mi ci trovo benissimo, basta guardarci per capirci al volo. Sono contento di essere protagonista e di dare una mano alla mia squadra con continuità. Vogliamo continuare a fare sempre meglio. Glik? La pressione me la metto da solo ogni giorno, anche se non ci fosse Kamil. Stiamo parlando di un calciatore molto importante, ma anche io mi reputo tale. Voglio essere protagonista. Sarà il mister a scegliere la soluzione giusta per la squadra in questo momento”.