Tedino: "Ci sarà da soffrire, ma vogliamo rendere la vita difficile alla Strega" Il tecnico del Pordenone: "Da piccolo vedevo le partite al Meomartini. Sarà emozionante"

Ecco le dichiarazioni di Bruno Tedino in vista del match di domani con il Benevento:

"Non è così difficile presentare il Benevento. Parliamo di una squadra che negli anni ha dimostrato di essere molto forte. Ha uomini di categoria superiore, ben allenata e un grande pubblico. Sono situazioni favorevoli affinché sia protagonista di questo campionato. Dobbiamo prendere in considerazione le nostre ultime prestazioni, cercando di rendere la vita difficile al Benevento. Ci sarà da soffrire parecchio. Le scelte? Ho qualche dubbio. Voglio considerare anche il viaggio e domani mattina per vedere chi sta meglio".

Il tecnico del Pordenone vanta delle origini sannite:

"Andavo a vedere le partite al Meomartini, ero molto piccolo. Ho mio padre che è di Benevento, per me è un ritorno alle origini che sarà una emozione di vita ma non sportiva perché cercheremo di fare la nostra partita e di vincerla".