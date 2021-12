Serie B, LIVE / Benevento - Pordenone 0-1 La Strega cerca la terza vittoria consecutiva

Benevento - Pordenone 0-1 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. A disp.: Manfredini, Calò, Basit, Tello, Vokic, Glik, Di Serio, Moncini, Sau, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Bassoli, Falasco; Kupisz, Pasa, Pinato; Folorunsho; Butic, Cambiaghi. A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Petriccione, Tsdjout, Ciciretti, Pellegrini, Magnino, Zammarini, Chrzanowki, Sylla, Perri. All.: Tedino

Arbitro: Di Martino di Teramo. Assistenti: Prenna e Massara. Quarto uomo: Scarpa. VAR e AVAR: Abisso e Lombardo

Rete: 7'st Butic

SECONDO TEMPO

52' Pordenone in vantaggio: passaggio di Vogliacco per Elia che viene anticipato da Cambiaghi che ha servito Butic per il tap in vincente

45' Comincia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

47' Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo

44' Ammonito Viviani per fallo su Cambiaghi

43' Destro di Viviani bloccato in due tempi da Perisan

41' Sinistro di Acampora che sorvola di poco la traversa

35' Il match prosegue con equilibrio

28' Dialogo tra Viviani e Lapadula: il centrocampista calcia dal limite, con Perisan che si oppone

25' Il gioco riprende: Ionita prosegue con una vistosa fasciatura alla testa

22' Gioco fermo per via di un colpo fortuito tra Ionita e Pinato: i due si sono fatti male alla testa

21' Punizione di Insigne dalla distanza: alta

15' Il Benevento cerca di costruire provando a infilarsi nella nutrita difesa neroverde

9' Conclusione sul primo palo di Improta: Perisan respinge

5' Risponde Folorunsho con una conclusione che si spegne sul fondo

3' Il Benevento spinge sin da subito: forte conclusione di Ionita, Perisan devia in calcio d'angolo

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Caserta conferma il 4-3-3 che ha espugnato il Menti di Vicenza. L'unica variazione riguarda la corsia sinistra di difesa: al posto dell'infortunato Letizia c'è Masciangelo.

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Pordenone per la 16^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi vogliono proseguire il buon momento di forma, caratterizzato dalle importanti vittorie ottenute contro Reggina Vicenza. La compagine di Tedino, invece, è reduce dal successo con l'Alessandria e tenterà l'impresa di strappare un risultato positivo alla Strega.