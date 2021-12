Benevento, Di Serio: "Gara difficile, sono felice per il gol" Il commento del match winner: "Abbiamo vinto con calma"

Ha realizzato il gol vittoria del Benevento. Giuseppe Di Serio ha commentato così il successo ottenuto al Vigorito contro il Pordenone di Tedino:

"Quella di oggi non è stata una partita semplice. Non ci siamo dati per persi dopo lo svantaggio, alla fine siamo riusciti a portare a casa tre punti complicati. In serie B nessun impegno è abbordabile. Abbiamo trovato una squadra che si chiudeva e ripartiva, con calma siamo riusciti a trovare i varchi giusti per vincere. Il gol? Sono felice. Mi alleno sempre al massimo, poi sta al mister fare le scelte. Quando entro in campo presso, corro: questi sono i risultati. Il passaggio di Lapadula? Perfetto, infatti l'ho ringraziato".

GRUPPO - "Siamo un ottimo gruppo. Dopo le tre sconfitte ci siamo compattati e con grande unione ne siamo venuti fuori".