Benevento, Brignola: "Siamo un grande gruppo. Volevamo dare una gioia ai tifosi" Il commento del giovane attaccante giallorosso: "Per noi è importante andare in campo con il cuore"

Al termine del match tra Benevento e Pordenone ha analizzato la vittoria dei giallorossi Enrico Brignola. Ecco le sue parole:

"Nel finale ho dato tutte le mie forze per far sì che ottenissimo una vittoria importante. Volevamo dare una gioia ai tifosi che meritano tanto. Il pubblico deve essere la nostra arma di più, da loro mi aspetto di più perché in passato li ho vissuti e so cosa ci possono dare.

GRUPPO - "Quando andiamo in panchina tifiamo per i nostri compagni, poi quando andiamo a scaldarci cerchiamo di fare di tutto per ribaltare la situazione. Siamo un grande gruppo e abbiamo una grande forza".

CASERTA - "Mi trovo molto bene con il mister, so che mi tiene in considerazione. Come ho fatto oggi cerco di fare del mio meglio per la squadra, spaccando le partite quando vengo chiamato in causa".

FORZA - "Siamo consapevoli della nostra forza, anche quando abbiamo perso tre partite. Dobbiamo pensare partita dopo partita e andare verso un unico obiettivo. La continuità? Ti permette di stare meglio e di avere fiducia. Per noi non è importante il modulo, ma andare in campo con il cuore. Solo così si può vincere".