Benevento, Vigorito e quella scaramanzia che non guasta mai La curiosità legata al massimo dirigente giallorosso

Al Sud la scaramanzia è di casa. Bisogna stare attenti alle parole, a non macchiare certi rituali che andrebbero a far svanire l'effetto propiziatorio di oggetti e di eventi. Il presidente Vigorito non è da meno, per non parlare del direttore sportivo Foggia. C'è stato un periodo in cui il massimo dirigente seppellì una piccola strega nei pressi della porta posta sotto la Curva Sud, in modo da creare un alone positivo che per un po' di tempo diede anche i suoi frutti. In passato c'era anche qualcuno che spargeva il sale lungo le line del campo, in modo da allontanare la sfortuna. Ci si aggrappa a qualsiasi cosa pur di cercare di far girare il vento in proprio favore. E' successo anche recentemente, con Vigorito che ha fatto sfoggio di una bella sciarpa di lana giallorossa in occasione del match tra Benevento e Reggina. Pioveva e faceva freddo, sarà servita soprattutto contro le intemperie. La truppa di Caserta era reduce da tre sconfitte consecutive, alla fine ha vinto 4-0. Vuoi vedere che porta fortuna? Vigorito la ripropone a Vicenza e la Strega vince 3-2. Sabato con il Pordenone l'aveva al collo, ormai immancabile, e il risultato lo conosciamo tutti. Probabilmente sarà una concatenazione di eventi frutto del caso, ma ci piace immaginare che la scaramanzia questa volta ci ha visto giusto.