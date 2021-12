Benevento, partono le prevendite per le trasferte di Terni e Firenze Ci saranno due match consecutivi in trasferta per la Strega di Caserta

La società Ternana Calcio ha comunicato che a partire dal giorno 6 dicembre e fino al giorno gioved' 9 dicembre ore 19,00 sono in vendita sul circuito Vivaticket i tagliandi riservati ai tifosi giallorossi per assistere al match di campionato Ternana vs Benevento. Il settore dedicato è la Curva Ovest dello Stadio Liberati ed il costo del biglietto è di 13,50€ più prevendita 1,50€

Inoltre come previsto dal D.L n. 172 del 26 novembre u.s. e dalle Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione del calcio professionistico maschile del 03 dicembre u,s, ricordiamo che l’accesso allo stadio sarà consentito, solo ai possessori di “Green Pass Rafforzato”, (fatta eccezione per i bambini fino a 12 anni non compiuti e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale) da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso, unitamente al biglietto ed al documento di identità. L’ingresso avverrà solo a seguito della misurazione della temperatura mediante termoscanner. Si ricorda altresì, che all’interno dell’impianto vi è l’obbligo di indossare correttamente la mascherina, per tutto il periodo di permanenza. Si invitano tutti gli spettatori presenti allo stadio a sedersi esclusivamente al posto corrispondente al numero e fila riportato nel biglietto.

FIORENTINA - Parte anche la prevendita per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il prossimo 15 dicembre al Franchi. Il costo del tagliando per il settore ospiti è di 8 euro.