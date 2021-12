Lucarelli: "Benevento? Tremendamente difficile se saremo quelli dello Stirpe" Il tecnico della Ternana ha presentato il match di domani con la Strega

Cristiano Lucarelli ha presentato alla stampa il match che si giocherà domani al Liberati contro il Benevento. Ecco le sue parole:

"Affronteremo un'altra delle candidate alla promozione diretta, quindi sarà un altro bel banco di prova per continuare la striscia di risultati utili consecutivI. Vogliamo arrivare alla sosta senza sconfitte. In questo momento dobbiamo acquisire consapevolezza perché affronteremo delle partite molto importanti per questa piazza. A livello caratteriale non ci sono problemi, la squadra lotta e reagisce alle avversità nel migliore dei modi".

SIGNOLI - "Falletti sta un pò meglio. Ovviamente per fare una partita come quella di domani serviranno tutte le precauzioni del caso. Con me i calciatori giocano solo se stanno bene, altrimenti se c'è un qualcosa che potrebbe limitarli preferisco un cavallo sano rispetto a uno zoppo".

BENEVENTO - "Il Benevento non lo scopro io. E' una squadra fatta per lo più da calciatori che l'anno scorso giocavano in serie A, poi sono retrocessi in maniera rocambolesca. Hanno preso un allenatore bravo come Caserta. La società è forte sotto ogni punto di vista, ormai è da diversi anni che vive una crescita costante. La rosa è di valore. Ovviamente la partita sarà tremendamente complicata se saremo quelli di Frosinone".