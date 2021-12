Benevento, Caserta: "La Ternana è una squadra difficile da affrontare" Le dichiarazioni del tecnico in vista del match del Liberati

Domani il Benevento affronterà la Ternana in trasferta per l'anticipo della 17^ giornata del campionato di serie B. Prima della partenza per l'Umbria, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha presentato così l'incontro:

"La squadra era un po' stanca contro il Pordenone perché c'erano tante partite ravvicinate. Era normale un calo. I ragazzi si sono allenati bene, come di consueto valuterò domani i calciatori da schierare dal primo minuto. Al di là della Ternana, dovremo essere bravi ad approcciare bene perché di fronte c'è una squadra che dopo qualche difficoltà iniziale è riuscita a venire fuori alla grande. Ci sono degli elementi importanti, stanno facendo un ottimo campionato".

ASSENTI - "Letizia e Foulon devono stare fuori ancora qualche giorno, si stanno allenando a parte e spero di contare su di loro il prima possibile".

SCELTE - "A me interessa soprattutto cosa deve fare la mia squadra. La Ternana è una buona squadra a livello di collettivo. Dovremo stare attenti non solo a Partipilo, ma a tutti".

TELLO - "E' difficile trovare uno con le sue caratteristiche in questa squadra. Ha tanta forza, in corso d'opera ci ha sempre dato una grande mano".

FAVORITE - "Il Monza e il Parma sono sempre state favorite. I gialloblu hanno avuto delle difficoltà, mentre il Monza dopo un inizio complicato si è rifatto sotto. Hanno una rosa forte, guidata da un tecnico molto bravo. Sono certo che farà lo stesso anche il Parma. Ogni squadra vive un momento di difficoltà e queste due formazioni lotteranno fino alla fine per la promozione".

ATTEGGIAMENTO - "Dobbiamo essere sempre una squadra aggressiva. E' normale che le partite cambiano in base alle caratteristiche dell'avversario".

MIGLIORAMENTI - "C'è ancora tanto da migliorare. Guardo sempre la crescita individuale e collettiva di questa squadra. I ragazzi sono stati bravi a reagire bene nel periodo più difficile. Sono convinto che ci sono ancora tanti margini di miglioramento. Dobbiamo continuare a lavorare perché domani ci sarà una squadra difficile da affrontare, brava sotto alcuni aspetti. Dovremo essere capaci a colpirli in alcune difficoltà che ha".

MONCINI - "Sono valutazioni che faccio partita dopo partita. Per noi è un calciatore importante. In questo momento ha trovato meno spazio, ma resta un elemento dalle grandi qualità".

PASTINA - "Gli manca il ritmo gara perché è reduce da un lungo infortunio. Si sta allenando bene, sono convinto che se ce ne sarà bisogno potrà darci una grande mano".

GIOVANI - "Credo tanto su di loro. Non guardo la carta d'identità, non ho problemi a farli giocare. Il giovane ti dà e ti toglie durante l'anno. Sono convinto che potranno darci una mano insieme all'esperienza dei grandi".