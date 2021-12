Ternana - Benevento, ecco i convocati di Caserta Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico

Sono ventitré i convocati di Caserta per il match di domani in programma al Liberati contro la Ternana. Assenti gli infortunati Foulon e Letizia, oltre allo squalificato Tello. Out anche l'estremo difensore Muraca, al suo posto c'è Tartaro. Ecco l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro, 6 Basit Abdallah, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian Diego, 38 Talia Angelo, 22 Tartaro Clemente, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.