Locandina scherzosa della Lega su Ternana-Benevento "Scimmiottato" il film "Mamma ho perso l'aereo". Può essere bene augurante per la strega

“Mamma ho preso l'aereo per i play off”. La Lega di B scatena la fantasia dei tifosi e allestisce una locandina per Instagram che è tutta un programma. Macaulay Culkin, il giovane protagonista del film degli anni '90, che fa la parte di Kevin McCallister, il ragazzino lasciato a terra da mamma e papà, nella locandina è impersonato da Alberto Paleari, che evidentemente deve proteggere porta e casa dai due malfattori che la insidiano, vale a dire Joe Pesci (nelle parti di Harry) e Daniel Stern (in quelle di Marv), che sempre nella locandina rivisitata sono impersonati da Anthony Partipilo e Alfredo Donnarumma. E' evidente che i tifosi della Ternana abbiano toccato ferro: se va a finire come nel film ci sarà poca gloria per i loro due attaccanti, e molta per il giovane “McCallister Paleari”.

Ci ha giocato molto la Lega a 15 giorni dal Natale (“Mamma ho perso l'aereo” era proprio un film di Natale), ai tifosi non resta che attendere il film del campo, magari a quelli sanniti con la speranza che i due “ladroni” vengano ancora una volta fermati.