Serie B, LIVE / Ternana - Benevento 0-2 I giallorossi cercano la quarta vittoria consecutiva

Ternana - Benevento 0-2 (Live)

Ternana (4-4-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Capuano, Martella; Partipilo (36'pt Peralta), Koustoupias, Proietti, Capone; Pettinari, Donnarumma. A disp.: Krapikas, Celli, Kontek, Furlan, Mazzocchi, Falletti, Ghiringhelli, Defendi, Salzano, Boben, Mazza. All.: Lucarelli

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba; Masciangelo; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. A disp.: Manfredini, Tartaro, Calò, Basit, Vokic, Glik, Di Serio, Moncini, Sau, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Lanotte e Nuzzi. VAR e AVAR: Maresca e Colarossi

Reti: 23'pt e 42'pt Lapadula

Note: Ammoniti Viviani e Sorensens

SECONDO TEMPO

50' Fallo di Sorensen su Acampora. Feroci proteste da parte del Benevento che si stava involando in contropiede

47' Paleari! Cross di Martella per Pettinari che va in mezza rovesciata, ma l'estremo difensore giallorosso si oppone con un grande intervento

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

48' Termina il primo tempo. Ternana - Benevento 0-2

45' Due minuti di recupero

42' RADDOPPIO GIALLOROSSO! Rigore perfetto di Lapadula che realizza il 2-0

41' RIGORE BENEVENTO! Grandissima giocata di Elia che salta Capuano e serve Lapadula: l'attaccante viene atterrato dallo stesso Capuano con Meraviglia che indica il dischetto

39' Lancio di Viviani per Lapadula che sterza su Sorensen, ma il difensore devia in angolo la sua conclusione

36' Infortunio per Partipilo che non riesce a proseguire l'incontro: al suo posto entra Peralta

35' Il Benevento spinge per cercare il raddoppio

30' Piove molto al Liberati

25' Cross di Capone per Donnarumma che spedisce la palla di poco fuori

23' BENEVENTO IN VANTAGGIO: azione da manuale dei giallorossi partita da Improta che lancia Acampora, il centrocampista serve Lapadula che da pochi passi insacca alle spalle di Iannarilli

20' Viviani atterra Partipilo: ammonito

15' Paleari si sporca i guantoni su facile conclusione di Martella

11' Assist di Elia che taglia l'are della Ternana: Lapadula non ci arriva di un soffio

7' Partita con grandi ritmi con le squadre che cercano di trovare l'imbucata giusta

4' Sinistro di Acampora dalla distanza: Iannarilli c'è

2' Cross per Insigne che va alla conclusione: palla deviata in angolo

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Caserta conferma in toto la formazione che ha battuto il Pordenone. Cambia, invece, la Ternana che passa dal 4-2-3-1 al 4-4-2. Lucarelli dà maggiore verve offensiva alla squadra con la coppia d'attacco formata da Pettinari e Donnarumma.

PRE PARTITA

Anticipo della 17^ giornata del campionato di serie B con il Benevento che cerca la quarta vittoria di seguito in casa della Ternana. Anche le Fere sono reduci da un buon momento di forma, considerati i cinque risultati utili consecutivi di cui l'ultimo maturato in casa del Frosinone. Fischio d'inizio alle 20:30. I precedenti al Liberati sono dieci, con quattro successi rossoverdi, altrettanti pareggi e due affermazioni sannite. L'ultimo incontro è del novembre del 2016, decisivo da un gol di Ceravolo in favore del Benevento.