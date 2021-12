Benevento, Paleari: "Dobbiamo continuare con questa cattiveria" Le parole dell'estremo difensore giallorosso: "Abbiamo trovato un ottimo equilibrio"

Ottima prestazione da parte di Paleari che ha commentato così la vittoria ottenuta dal Benevento sul campo della Ternana:

"Aiutare la squadra è sempre bene. Purtroppo non posso fare gol, ma se riesco a dare il mio contributo facendo delle belle parate ne sono contento. Abbiamo trovato un ottimo equilibrio, anche con i compagni che non giocavano tanto come Masciangelo che si è mosso bene. Quando vinci hai più coraggio e anche sfrontatezza. Nella ripresa abbiamo sofferto di più, ma anche vincendo queste partite si vede la nostra forza".

COMPATTI - "E' stato importante compattarsi dopo le sconfitte che sono venute. Siamo stati bravi a guardarci negli occhi e capire ciò che volevamo ottenere. Abbiamo parlato molto e adesso stiamo facendo il massimo ogni giorno, da chi è più esperto a chi non ha mai giocato. Con questa cattiveria riusciremo a fare il meglio. Ora dobbiamo pensare al Monza, c'è la Coppa Italia ma l'obiettivo primario è il campionato".

CASERTA - "All'inizio non era facile perché il mister chiedeva tanto anche a noi portieri. Siamo migliorati molto, stiamo notando che giocando palla a terra riusciamo a spaventare l'avversario. Nonostante le pressioni, liberiamo degli spazi importanti per Lapadula".