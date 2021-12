Benevento, Caserta: "Vittoria importante in un campo difficile" Le parole del tecnico: "Complimenti ai ragazzi, stanno dimostrando voglia e determinazione"

Ecco l'analisi di Caserta al termine di Ternana - Benevento:

"Il primo tempo è stato bellissimo sotto tutti i punti di vista, non solo per i gol ma anche per la determinazione. Nella ripresa è stata brava la Ternana a non concederci gli spazi a metà campo. La squadra non si è mai disunita anche se abbiamo subito due occasioni pericolose. Siamo stati sempre concentrati fino alla fine. Potevamo fare anche il terzo gol. Nel complesso è stata una partita molto bella, faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile in un campo difficile contro un'avversaria che sta facendo molto bene. Ho voluto dare continuità scegliendo gli stessi interpreti. Sono convinto che chi sta trovando poco spazio sarà sempre utile alla causa perché il campionato è lungo e c'è bisogno di tutti. Chi non sta giocando deve farci trovare sempre pronto perché come già accaduto tutti possono risolvere la gara. Dobbiamo avere sempre la consapevolezza di ciò che bisogna fare nelle due fasi".

"La squadra ha sempre dimostrato voglia e determinazione di voler ottenere i risultati. I risultati permettono di vedere le cose in modo diverso, ma dobbiamo continuare a lavorare. Siamo contenti per la quarta vittoria consecutiva, ma occorre concentrazione perché il campionato è lungo e difficile. Dobbiamo avere sempre come obiettivo la voglia di lavorare e l'unione di gruppo che per una squadra è fondamentale".

"C'è tanto da migliorare sotto tutti i punti di vista. La squadra sta facendo delle cose positive. Qualche errore lo commettiamo perché la perfezione non esiste. Bisogna sempre avere la voglia di migliorarsi tutti insieme sia singolarmente che di gruppo, alterniamo cose buone ad altre negative. Non dobbiamo far entrare in partita gli avversari quando hai la fortuna di andare in vantaggio di due gol".

"Viviani sta facendo bene, così come tutta la squadra. Sarà assente con il Monza. Abbiamo calciatori importanti e tutti titolari. In questo momento devo fare delle scelte che ricadono su uno al posto di un altro, ma se c'è la consapevolezza di essere utili alla causa, quando si va in campo bisogna dare una mano alla squadra. Masciangelo nelle ultime gare sta facendo molto bene. Tutti i ragazzi hanno bisogno di fiducia e da parte mia c'è tutta. Per fare campionati importanti bisogna avere la fiducia da parte di tutti".