Benevento, Masciangelo: "Orgoglioso di far parte di questo gruppo fantastico" Le parole del terzino: "Vittoria importante, l'approccio è stato impressionante"

Nel post gara ha parlato anche Masciangelo. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ringrazio il mister per le belle parole. Cerco di dare sempre il massimo, voglio dare il mio contributo a questi ragazzi fortissimi e fantastici. Sono orgoglioso di tutto questo. E' stata una vittoria meritata in un campo difficile. L'approccio è stato impressionante, ho visto una squadra speciale in campo sin da subito con cattiveria e decisi ad andarci a prendere la vittoria".