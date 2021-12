Benevento, col Monza prezzi stracciati I tagliandi dei biglietti avranno i prezzi dell'iniziativa "Tutti insieme al Vigorito"

C'è stato l'appello del presidente Vigorito nel post - gara di Terni: Domenica col Monza venite tutti allo stadio. La speranza è quella di avere per il big match il pubblico delle grandi occasioni. Ma ancora una volta il massimo dirigente ha deciso di non fermarsi alle sole parole. E di andare oltre: il periodo è quello giusto. C'è aria di festa, di regali. E il patròn ha voluto confezionare l'ennesimo cadeau per i supporters sanniti. I prezzi dei tagliandi di tutti i settori saranno super scontati e seguiranno le stesse disposizioni dell'iniziativa "Tutti insieme al Vigorito".

Da qui la decisione di dare la possibilità a chi non ha voluto tempo addietro aderire alla promozione di beneficiare ugualmente degli stessi vantaggi acquistando il biglietto di domenica. Dopotutto il calendario è favorevole: giorno e orario non potranno stavolta rappresentare un problema e l'importanza del match dovrà essere la spinta in più per sostenere i colori del Benevento. La squadra sannita arriverà alla sfida di domenica in grande forma, ben quattro le vittorie consecutive e una posizione in classifica di tutto rispetto: ma servirà il sostegno del pubblico che in questa prima parte di campionato non ha mostrato grande partecipazione.