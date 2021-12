Benevento tra Coppa Italia e campionato Caserta dovrà gestire il doppio impegno, senza mortificarne uno a favore dell'altro

Pisa e Brescia ripondono al Benevento, che grazie alla prodezza di Terni aggancia però il Lecce. Sono in tre ora a spartirsi la terza posizione: la strega, i salentini e il Monza, che si è liberato del Frosinone con un pizzico di fortuna. Solo quattro partire fa un discorso del genere sarebbe sembrato utopia: i giallorossi erano undicesimi, fuori dalla zona play off. E col morale sotto i tacchi, viste le tre sconfitte di fila.

Bisogna dire che la paura del baratro ha prodotto effetti straordinari: il tecnico ha dato un'aggiustatina ai suoi, ha fatto scelte che sembravano non più procrastibili ed ha improvvisamente invertito la rotta. Che ci sia stato uno spartiacque appare insindacabile. Anche se le tre sconfitte di fila meritano una bella dose di attenuanti. Non sappiamo se i tre ko abbiano accelerato il processo di cambiamento, sta di fatto che il Benevento di queste ultime quattro partite è parso ben diverso da quello che l'aveva preceduto.

Quattro vittorie di fila non hanno solo permesso alla strega di riprendersi un posto nell'elite del girone, ma hanno anche mostrato il meglio dei giallorossi in tema di prestazioni. La migliore partita casalinga contro la Reggina, la migliore in trasferta a Terni. In mezzo due partite come le richiede la serie B, fatte di intensità e cinismo.

Che la squadra di Fabio Caserta abbia davvero svoltato non lo sappiamo. Per ora è più una speranza che una certezza, ma il modo di stare in campo, di comandare il gioco, di apparire padroni della contesa fanno sperare che non si torni più indietro.

Il tour de force continua. Mercoledì c'è la Coppa Italia. Sfida suggestiva al Franchi contro la Fioreotina di Italiano. Difficile anticipare fin d'ora chi andrà in campo: Caserta non rinncerà a priori ad un obiettivo così ricco come la competizione tricolore, ma appare evidente che qualche avvicendamento debba esserci. Ci sarà certamente Viviani, che sarà squalificato contro il Monza, dovrebbe esserci Kamil Glik, che non gioca da ben cinque partite. Poi scelte mirate, magari con non poche staffette nel corso della gara.

Oggi, è inutile ribadirlo, l'obiettivo più appetitoso rimane il campionato e quella partita contro il Monza di Berlusconi e Galliani che dovrà sancire la continuità dopo le quattro vittorie di fila.