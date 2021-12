Benevento, Caserta: "A Firenze sarà partita vera, vogliamo fare bella figura" Il tecnico: "Metterò la migliore formazione facendo giocare anche chi è stato impiegato meno"

Serata di gala per Fabio Caserta che è stato premiato nel corso degli Italian Sports Awards per la promozione ottenuta nella scorsa stagione con il Perugia in serie B. Intercettato dai microfoni di Ottochannel, si è espresso così sul Benevento:

“E' un premio che voglio condividere con i ragazzi che sono stati con me lo scorso anno. È stata una promozione bella, non facile dopo una retrocessione. Adesso c'è quest'altra sfida molto affascinante che è Benevento. Siamo partiti bene, poi abbiamo vissuto qualche difficoltà. I ragazzi sono stati bravi a non mollare. Ora bisogna continuare a lavorare perché il percorso è lungo e difficile. Il match con il Monza sarà complicato, ma prima c'è la Coppa Italia con la Fiorentina che vogliamo affrontare nel migliore dei modi”.

MOMENTO - “Prima delle quattro vittorie mancava solo il risultato finale. Se andiamo ad analizzare le partite contro Brescia e Pisa sono frutto di errori individuali. La squadra è stata molto brava a non abbattersi. Nei momenti di difficoltà non bisogna mai deprimersi e quando le cose vanno bene non bisogna esaltarsi. Le prestazioni ci sono sempre state. Bisogna ricordarsi i momenti negativi e da lì ripartire”.

PALLE INATTIVE - “Sulle palle inattive bisogna lavorare tanto perché questa squadra ha delle potenzialità importanti. Ci sono dei battitori importanti e gente che sa colpire bene in area. Bisogna crederci di più perché una situazione del genere può farti vincere una partita. Dobbiamo sfruttare tutto”.

FIORENTINA - “Pensiamo solo alla Fiorentina. Al di là di chi giocherà è normale che non bisogna pensare che sia una partita che non interessa. Vogliamo fare bella figura, senza tenere la testa al Monza. Sarà un incontro vero contro una squadra forte che gioca molto bene. Concentriamoci su questo. Cercherò di mettere in campo la migliore formazione facendo giocare qualche elemento che è stato impiegato meno”.