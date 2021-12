Benevento in partenza per Firenze. La Strega si allenerà a Coverciano Il rientro nel Sannio avverrà nel tardo pomeriggio di giovedì

Inizia quest'oggi la spedizione toscana per il Benevento che domani sarà impegnato in Coppa Italia contro la Fiorentina. In mattinata è prevista una seduta sul manto erboso dell'Imbriani, con partenza per la toscana attraverso il treno Italo dalla stazione cittadina con arrivo in serata. Domani i giallorossi lavoreranno a Coverciano, quartier generale della nazionale, così come giovedì mattina prima del rientro nel Sannio che avverrà nuovamente in treno. Si prevedono tre giorni intensi, con la truppa di Caserta che poi sarà completamente proiettata al big match di domenica in programma al Vigorito contro il Monza di Giovanni Stroppa.