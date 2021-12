Italiano: "Benevento squadra da non sottovalutare. Vogliamo passare il turno" Il tecnico della Fiorentina: "Consapevoli della forza dei sanniti, la prepareremo bene per vincere"

Ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina il tecnico Vincenzo Italiano che ha presentato così il match di domani in programma al Franchi per i sedicesimi di Coppa Italia:

"Non abbiamo fatto ancora nulla. Sono arrivate tre vittorie che volevamo dopo la sconfitta di Empoli che brucia ancora. Adesso c'è un impegno da onorare in Coppa Italia. E' una competizione in cui teniamo di ben figurare, cercando di mettere minutaggio a quei ragazzi che hanno giocato meno. Ci teniamo a proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. E' una partita importante, vogliamo passare il turno. Sono tutti a disposizione a eccezione di Dragowski. Il Benevento? E' una squadra che lotterà sicuramente per la promozione. Ci sono tanti calciatori che hanno fatto bene anche in serie A, quindi affronteremo un'avversaria da temere e da affrontare con la giusta attenzione e concentrazione. Ogni partita ha le proprie difficoltà, quindi come ho detto ci teniamo a passare il turno. Siamo consapevoli delle qualità e della forza del Benevento. La prepareremo bene per vincere".