Benevento, rifinitura a Coverciano La squadra giallorossa si è allenata negli impianti della Nazionale azzurra

La location è di quelle più suggestive, anche se serve solo ad una sgambatura per riattivare i muscoli in vista della sfida di stasera al Franchi. Il Benevento si è allenato questa mattina su uno dei campi del Centro Tecnico di Coverciano, lì dove si riunisce di solito la Nazionale azzurra. Caserta ha con sé i 24 convocati, tra cui sceglierà l'undici di partenza per la gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro la Fiorentina. Una sfida prestigiosa, anche se la competizione tricolore non ha mai tolto il sonno a nessuno. Caserta non ha ancora annunciato l'undici di patenza, ma appare ovvio che ci sarà un discreto turn over, in vista della partita di campionato di domenica al Vigorito contro il Monza. La squadra giallorossa si allenerà a Coverciano anche domani mattina, poi farà rientro in città nel pomeriggio sempre a bordo di Italo.