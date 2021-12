Coppa Italia, un ottimo Benevento spaventa la Fiorentina I viola conquistano il passaggio del turno a fatica. Ottima prova dei giallorossi

E' la Fiorentina a passare agli ottavi di finale della Coppa Italia. Più che positiva la prestazione del Benevento che ha affrontato la compagine di Italiano senza alcun timore, fronteggiandola con organizzazione e personalità. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Milenkovic, nonostante almeno tre occasioni nitide da parte della Strega di pareggiare. Nella ripresa c'è stata subito la marcatura di Sottil, poi Moncini ha accorciato le distanze. Nel finale poteva esserci anche gloria per Lapadula, ma una posizione irregolare di Di Serio gli ha tolto la gioia del gol del pareggio. Il risultato finale è stato di 2-1. Il Benevento torna dal Franchi con tante certezze in vista del match di domenica con il Monza.

Fiorentina - Benevento 2-1

Fiorentina (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi (22'st Duncan), Ambrabat (31'st Pulgar)(43'st Bianco), Maleh; Callejon (22'st Gonzalez), Kokorin (31'st Vlahovic), Sottil. A disp.: Cerofolini, Odriozola, Quarta, Biraghi, Torreira, Bonaventura, Pulgar, Munteanu. All.: Italiano

Benevento (4-3-3): Manfredini; Elia, Glik, Vogliacco, Masciangelo; Tello (1'st Ionita), Calò, Acampora (34'st Insigne); Brignola (10'st Improta), Moncini (26'st Lapadula), Sau (10'st Di Serio). A disp.: Paleari, Pastina, Barba, Viviani, Basit, Vokic, Talia. All.: Caserta

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Sechi e Cecconi. Quarto uomo: Fabbri. VAR e AVAR: Di Paolo e Di Iorio

Marcatori: 19'pt Milenkovic (F), 2'st Sottil (F), 6'st Moncini (B)

SECONDO TEMPO

94' Termina la partita. Fiorentina - Benevento 2-1

93' Ammonito Bianco

90' Quattro minuti di recupero

88' Infortunio per Pulgar: al suo posto entra Bianco

83' Incredibile, gol di Lapadula ma viene annullato per posizione irregolare di Di Serio

79' C'è Insigne al posto di Acampora: Caserta prova il tutto per tutto passando al 4-2-3-1

76' Italiano inserisce Pulgar e Vlahovic al posto di Amrabat e Kokorin

73' Ammonito Calò

71' Caserta ci crede: entra Insigne al posto di Moncini

67' Entrano Duncan e Gonzalez al posto di Benassi e Callejon

64' Ancora Benevento con Calò che mette i brividi alla Fiorentina con una conclusione dal limite: Rosati devia in angolo

55' Doppio cambio Benevento: entrano Di Serio e Improta al posto di Sau e Brignola

51' Gol del Benevento! La Strega accorcia le distanze con la marcatura di Moncini su assist di Sau

47' Raddoppio Fiorentina: cross dalla destra di Benassi per Sottil che va di testa, Manfredini respinge, sulla ribattuta c'è stato il tap in vincente dell'attaccante viola

45' Riprende la partita

45' Primo cambio per il Benevento: entra Ionita al posto di Tello

45' Rientrano le squadre in campo

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo. Fiorentina - Benevento 1-0

43' Conclusione dal limite di Moncini: Rosati respinge con i piedi

39' Risponde la Fiorentina con Kokorin che a tu per tu con Manfredini ha sparato addosso al portiere giallorosso, sfiorando il raddoppio

37' Cross di Acampora per la testa di Glik: respinge Rosati

32' La Fiorentina attacca molto sulle fasce. La Strega si difende come può

25' Occasione per il Benevento con Acampora che da pochi passi si è fatto ipnotizzare da Rosati su assist di Elia

19' Fiorentina in vantaggio: calcio d'angolo di Callejon per Ikor che fa da sponda per la testa di Milenkovic: il tap in da pochi passi del centrale difensivo è vincente. Male Moncini che ha tenuto in gioco l'autore del gol viola

14' Prosegue il possesso della Fiorentina con la Strega che cerca di fare male con le ripartenze

7' Brivido Benevento. Palla di Brignola per Calò che tenta una sorta di tiro - cross: Moncini non ci arriva, con la palla che sfiora di poco il palo alla destra di Rosati

5' Grande possesso palla della Fiorentina che tiene sin da subito le redini del gioco

0' Comincia la partita

LE SCELTE

Al Franchi si affrontano Fiorentina e Benevento per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. I due tecnici hanno fatto delle scelte diverse rispetto a quelle usuali relative al campionato. Le assenze di Letizia e Foulon hanno costretto Caserta a confermare Elia e Masciangelo sulle corsie esterne di difesa, mentre al centro rientra Glik che per l'occasione indosserà anche la fascia da capitano. A centrocampo rientra Calò dal primo minuto che viene preferito a Viviani nonostante la squalifica di quest'ultimo da scontare contro il Monza. Ad accompagnare l'ex Juve Stabia Tello e Acampora. In avanti Brignola e Sau supporteranno il terminale offensivo Moncini. Parte dalla panchina Lapadula, così come Vlahovic con l'attacco della Fiorentina che sarà guidato da Kokorin. Esordio stagionale per l'estremo difensore Rosati. L'incontro è di sola andata: in caso di parità si andrà ai supplementari e, eventualmente, ai tiri di rigore. La vincente si qualificherà agli ottavi di finale dove troverà il Napoli.