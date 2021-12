Fiorentina, Italiano: "Benevento squadra in salute. L'importante era vincere" Il tecnico viola: "Contenti del risultati, ma dovevamo gestire meglio dopo il 2-0"

La vittoria conquistata contro il Benevento ha permesso alla Fiorentina di Italiano di passare il turno. Agli ottavi di finale ci sarà il Napoli, per un incontro che si prevede già scoppiettante. Hanno faticato i viola contro un ottimo Benevento, come sottolineato nel post gara dal tecnico Italiano:

“Sapevamo che avremmo affrontato una squadra in salute. Nonostante le tante rotazioni, penso che alla fine la prestazione sia stata buona. Abbiamo concesso qualche palla gol di troppo, ma siamo stati bravi a gestire. Potevamo affondare in maniera diversa in almeno un paio di situazioni. L’obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e ne siamo contenti”.

SCELTE - “Sono contento per Rosati che si è fatto trovare pronto. Gli faccio i complimenti. Ha fatto delle parate importanti nonostante non giocasse da moltissimo tempo. Ho dato spazio a ragazzi che hanno giocato meno per cercare di portarli in condizione. Sicuramente potevamo gestire meglio dopo il 2-0, però quando si inizia a sentire la fatica si può anche perdere lucidità”.

VLAHOVIC - “Stiamo parlando di un professionista esemplare. In questo momento è facile gestire quella che per tutti sembra essere una situazione non semplice. Lui sta facendo la differenza in questo momento. Mostra grande voglia e felicità, quindi va bene così”.