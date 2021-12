Benevento, Vogliacco: "Felici della prestazione, ora testa al Monza" Il centrale difensivo, tra i migliori in campo al Franchi: “Siamo un gruppo unito. Continuiamo così”

Prestazione di grande spessore da parte di Alessandro Vogliacco che nel post gara del Franchi ha messo in risalto l’ottimo atteggiamento del Benevento contro la Fiorentina: “Siamo contenti della nostra prestazione, eravamo consapevoli che non sarebbe stato facile perché la Fiorentina è una squadra fortissima. Adesso pensiamo al match di domenica che sarà molto importante per il nostro campionato. Vogliamo continuare a fare bene. Personalmente sono contento delle mie prestazioni. Ho sempre lavorato per farmi trovare pronto e sono felice di questa continuità. Siamo tutti importanti e a turno lo saremo tutti. Voglio continuare così”.

PARTITA - “Volevamo onorare questa competizione, penso che ci siamo riusciti. Era una partita difficile, però ci tenevamo a fare bene. Siamo contenti della prestazione”.

MONZA - “Più che il peso, ci teniamo a fare bene. Non vediamo l’ora che arrivi domenica perché stiamo bene e siamo un gruppo molto unito”. Si è poi soffermato sul ruolo con cui è stato schierato al Franchi: “Sicuramente è diverso, ma giocare a destra o a sinistra per me è indifferente. Per un centrale penso che sia uguale”.

CADETTERIA - “La serie B è un campionato competitivo, oggi lo abbiamo dimostrato così come altre squadre. Sicuramente c’è differenza, ma con l’impegno e la qualità puoi far bene anche contro squadre di categoria superiore”.