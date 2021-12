Benevento, Manfredini: "Grandissima partita contro una squadra forte" L'estremo difensore giallorosso: "Abbiamo dimostrato di avere le idee chiare"

Ecco le parole di Manfredini nel post gara di Fiorentina - Benevento:

"Non è facile per nessuno non avere continuità, ma credo che il lavoro settimanale sia fondamentale per farsi trovare pronto. È stata una partita emozionante perché ho giocato tre anni a Firenze. Trovare una delle squadre più in forma della serie A è stato bello. Siamo stati capaci di fare una grandissima partita, meritavamo qualcosa di più”.

CRESCITA - “Siamo in una fase costante di crescita. I periodi difficili capitano a tutti. La linea è sempre quella, cerchiamo di lavorare sui concetti che vuole il mister. C’è da parte di tutti grande disponibilità e non poteva che essere altrimenti perché quando lavori al massimo, poi la domenica te lo ritrovi”.

IDEE - “Quando una squadra ha delle idee chiare puoi affrontare compagini forti come la Fiorentina e noi lo abbiamo dimostrato”.

SISTEMA - "Ci vogliono mesi per ingranare tutto un sistema di gioco. Non è solo il portiere che deve avere buoni piedi e una visione di gioco. Devono essere tutti i componenti a darti le soluzioni. Ci lavoriamo molto su questo aspetto e credo che i frutti si vedano. C'è un grosso miglioramento sia da parte mia che di Paleari. Il portiere fino a qualche anno fa veniva preso in considerazione poco o niente con i piedi. Il calcio si è evoluto in questa direzione, cerchiamo di fare del nostro meglio".

PUBBLICO - "Speriamo nel pubblico delle grandi occasioni. Il sostegno dei tifosi ci dà forza. Spero che possa esserci seguito. Stiamo dando il massimo, vogliamo raggiungere grandi obiettivi e di gioire tutti insieme":