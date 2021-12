Monza, Caldirola: "A Benevento anni favolosi. Se segno non esulto" Il centrale difensivo biancorosso: "Per me sarà un pomeriggio particolare"

Tra gli ex di lusso di Benevento - Monza c'è sicuramente Luca Caldirola. Il centrale difensivo biancorosso si è espresso così ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista dello scontro diretto di domenica:

"Sarà un pomeriggio particolare: ritroverò tanti amici, ma per 90' saremo avversari. A Benevento ho vissuto due anni e mezzo favolosi: gioie indescrivibili come la vittoria del campionato nel 2020 e la doppietta nel giorno del debutto in A alla Sampdoria. Per domenica ho in testa solo l'idea di vincere per accorciare sul primo posto, ma se dovessi far gol non esulterei per rispetto di una piazza che mi ha dato tanto. Lapadula? Purtroppo non esiste un segreto per fermarlo: è fortissimo e si conferma fuori categoria".