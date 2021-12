Benevento - Monza, 15 tifosi saranno premiati con la birra Maga Nuce L'iniziativa promossa dall'azienda Terre di Confine

Non solo la forte scontistica promossa dal Benevento Calcio per il big match contro il Monza. Domenica quindici fortunati sostenitori giallorossi riceveranno in omaggio la birra artigianale Maga Nuce, particolare per il suo colore giallo zafferano e per il gusto fresco, deciso ed equilibrato. Il nome è un rimando tutto sannita che pone le sue radici nella famosa leggenda delle streghe di Benevento. A promuovere l’iniziativa è Terre di Confine, società che ne effettua la distribuzione su ricetta esclusiva. I tifosi a cui sarà destinata verranno chiamati nel corso dell’intervallo del match, per poi riceverla successivamente in settimana la particolare bottiglia Maga Nuce presso lo store ufficiale del Benevento Calcio alla presenza esclusiva di alcuni calciatori giallorossi. Una sorta di premio per la presenza allo stadio, con l’augurio che possano utilizzarla per brindare insieme in seguito a un risultato positivo ottenuto dai ragazzi allenati da Fabio Caserta.