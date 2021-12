Col "Natale giallorosso" associazioni sportive gratis allo stadio Col Monza iniziativa a favore delle società "no profit" e "sportive". Richiesta da fare entro sabato

Il Benevento Calcio lancia l’iniziativa “Natale Giallorosso” riservata alle associazioni no profit e alle associazioni sportive, le quali potranno assistere gratuitamente all'ultima gara casalinga del 2021, Benevento - Monza in programma domenica alle ore 18,30. In particolare, per festeggiare il Natale insieme alla famiglia del Benevento Calcio, sono stati riservati alcuni posti nel settore Distinti dello stadio “Ciro Vigorito” a coloro invieranno preventiva richiesta. Per partecipare all’evento le associazioni interessate, attraverso il proprio legale rappresentante, dovranno inviare la richiesta di accredito esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo accrediti@beneventocalcio.club entro e non oltre le ore 19 di sabato 18 dicembre p.v.. Le relative informazioni saranno rilasciate al momento della richiesta di adesione.