Ti portano allo stadio: l'iniziativa di Erga Sport e Green Quindici biglietti a disposizione per la gara col Monza

L'obiettivo è sempre lo stesso: portare i tifosi allo stadio per la gara col Monza. L'appello è partito dal presidente Vigorito che ha deciso di abbassare notevolmente i prezzi dei tagliandi uniformandoli a quelli legati alla promozione "Tutti insieme al Vigorito". Da qui una serie di iniziativi lodevoli. Tra queste quella della Erga Sport che assieme alla Erga Green ha deciso di mettere a disposizione 15 biglietti per la partita col Monza in programma domenica alle 18.30: dieci tagliandi saranno destinati alle associazioni sportive di Paduli, i restanti ai cittadini del paese sannita. Gli autori dell'iniziativa Ernesto e Gaetano Addazio fanno sapere che sarà possibile prenotare i biglietti entro sabato 18 presso il Centro Sportivo Ariella.