Benevento, contratti da professionisti per Muraca e Talia Importante firma per i due giovani giallorossi

Bella soddisfazione per Muraca e Talia. I due giovani giallorossi hanno firmato il primo contratto da professionisti, avvalorando l'ottimo lavoro svolto dal settore giovanile che li ha cresciuti al meglio prima del lancio in prima squadra. Entrambi lavorano in pianta stabile agli ordini di Caserta, con il centrocampista che ha fatto anche il suo esordio in serie B nel corso del match giocato al Vigorito contro la Reggina. Ecco il comunicato del club:

Il Benevento Calcio comunica che il portiere Gaspare Muraca classe 2004 e il centrocampista Angelo Talia classe 2003 hanno firmato il primo contratto da professionisti con la società giallorossa. Ai due giovani talenti cresciuti nel nostro settore giovanile tutta la famiglia del Benevento Calcio fa un grosso in bocca al lupo.