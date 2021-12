Benevento - Monza, il dato della prevendita Il dato aggiornato alle 18:30

Si cerca fortemente il pubblico delle grandi occasioni in vista del big match di domenica tra Benevento e Monza. Il club giallorosso ha avviato una politica con prezzi bassi in modo da favorire una maggiore affluenza al Ciro Vigorito. Alle 18:30 si contavano 1482 biglietti venduti per la tifoseria locale, ai quali bisogna aggiungere i 3254 staccati per la promozione "Tutti insieme al Vigorito". Da Monza, al momento, arriveranno 38 sostenitori nel settore ospiti. Il totale è di 4774 emissioni. Vicino il superamento del record stagionale di 5102 spettatori fatto registrare in occasione di Benevento - Lecce.