Benevento - Monza: i lombardi chiedono il rinvio La squadra non parte. Si attende la risposta della Lega di B

Il Monza non è partito alla volta del Sannio. Per casi di positività all'interno del gruppo squadra, già comunicato nella giornata di ieri dalla società lombarda, c'è stato il divieto dell'Ats Brianza. L'intero gruppo è in regime di quarantena domiciliare obbligatoria e sarà previsto fino al 21 dicembre. Da qui la richiesta ufficiale di rinviare la gara di domani col Benevento da parte del Monza alla Lega di B. Si attende ora la risposta del palazzo presieduto da Balata.