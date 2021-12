Benevento - Monza e il precedente di Juventus - Napoli, si va verso il rinvio Si attende la comunicazione della Lega B

Il Monza resta a casa dopo la comunicazione di quarantena domiciliare obbligatoria formulata dall'ATS in seguito al riscontro di cinque elementi del gruppo squadra positivi al Covid. Il dato certo è che Benevento - Monza non si giocherà perché per i biancorossi è vietato viaggiare verso il Sannio. Considerato il precedente di Juventus - Napoli, tutto lascia presagire a un rinvio della gara.

Cosa successe a Torino? Gli azzurri non partirono alla volta dello Juventus Stadium dopo il divieto dell'Asl per via della positività al Covid di Elmas e Zielinski. I bianconeri aspettarono i classici 45 minuti, per poi rientrare negli spogliatoi e ottenere così la vittoria a tavolino. Il club di De Laurentiis formulò subito il ricorso che poi vinse, dopo che fu accertato il rispetto di tutta la regolamentazione da parte del club nell'effettuare i tamponi. Il 3-0 fu eliminato e la gara si rigiocò regolarmente. Caso diverso per Salernitana - Reggiana, con gli emiliani che restarono a casa dopo la positività di ben diciotto elementi del gruppo squadra. Fu una scelta arbitraria della società, dato che l'Asl non si espresse. In virtù di ciò i granata ottennero i tre punti a tavolino.

E' chiaro che la situazione tra Benevento e Monza è identica a quella di Juventus - Napoli. A questo punto si attende una comunicazione da parte della Lega B che annuncerà il rinvio della gara.