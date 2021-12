Ufficiale, rinviata Benevento - Monza a data da destinarsi Arriva il comunicato della Lega B

E' arrivato il comunicato della Lega B. Il match tra Benevento e Monza non si giocherà dopo la quarantena imposta dall'ATS al club brianzolo. Ecco la nota ufficiale:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, vista l’istanza presentata in data odierna dalla società A.C. Monza; preso atto preso atto dell’allegata comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza, avente ad oggetto

“Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto “(...) la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti (...) qualificati come «contatti stretti di caso COVID positivo»", con conseguente divieto di “svolgere l’attività sportiva agonistica prevista per il giorno 19/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 21/12/2021”;

Tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB dispone il rinvio della gara BENEVENTO - MONZA, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per domenica 19 dicembre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.