Benevento, Improta si ferma L'esterno avrebbe saltato la sfida col Monza

Avrebbe comunque saltato il match di questo pomeriggio col Monza. Nei giorni scorsi Riccardo Improta ha subito un nuovo infortunio, diverso da quello precedente. Un'altra noia muscolare che lo porterà a stare fermo per una decina di giorni. Salterà quindi le prossime due trasferte con Spal e Alessandria. Una perdita importante per la squadra che proprio grazie al rientro dell'esterno di Pozzuoli aveva trovato un maggiore equilibrio. Intanto secondo il programma stilato da Fabio Caserta oggi la squadra avrà un giorno di riposo. Anche domani non ci saranno allenamenti, la palestra sarà messa a disposizione per chi vorrà, terapie invece per Foulon, Letizia, Improta, Di Serio, Viviani, Lapadula e Basit. La ripresa della preparazione ci sarà martedì alle 10.30.