Benevento, c'è un calciatore positivo al covid Non ci sono stati altri contagi. Situazione sotto controllo

I giallorossi si godono le festività con lo stop del campionato, ma uno di loro ha dovuto fare i conti col covid. C'è un positivo nel gruppo squadra. Un calciatore che dovrà affrontare la quarantena in questo periodo "natalizio". La positività è stata rilevata nel giro di tamponi effettuati prima del rompete le righe. Non ci sono stati però altri contagi. Per ora è tutto sotto controllo. Sicuramente la decisione della Lega di B di sospendere le prossime due partite e di rinviarle a gennaio ha favorito la gestione di questa situazione. Dopotutto l'emergenza c’è, prenderne atto anche nel calcio è stato un aspetto importante. Ecco perché al di là dei vaccini, si tornerà al valzer dei tamponi per poter tenere a bada il virus così come è accaduto nella passata stagione calcistica. Il club di via Santa Colomba sotto questo aspetto non si farà trovare impreparato, martedì scorso i tesserati giallorossi sono stati sottoposti alla somministrazione della terza dose. È stato già pianificato tutto. La macchina organizzativa partirà con la ripresa della preparazione in programma il primo gennaio. Al rientro ci saranno nuovi tamponi per provare a mettere in sicurezza calciatori e staff. Si torna alle origini senza dimenticare che c'è sempre un obiettivo importante: il prosieguo del campionato. Fabio Caserta per il recupero col Monza e per le due partite posticipate con Spal ed Alessandria potrà riavere a disposizione Foulon, Letizia ed Improta. Un aspetto favorevole in questo momento di grande difficoltà. L'infermeria insomma dovrebbe svuotarsi.