Benevento, grattacapi sull'out mancino Col rientro di Letizia aumenteranno le alternative

Ci saranno recuperi importanti in vista della ripresa. Per ora la serie B si è fermata. Il Benevento avrebbe dovuto chiudere l’anno con tre scontri di cui uno diretto col Monza. Dopo ci sarebbero state sfide comunque importanti con Spal ed Alessandria. E Caserta le avrebbe dovute affrontare senza Riccardo Improta e con Gaetano Letizia non ancora al top. Ma a gennaio non ci saranno di questi problemi. Almeno l’infermeria dovrebbe svuotarsi. È evidente che con la situazione legata al Covid nulla è scontato, proprio prima dello stop per le festività il Benevento ha dovuto fare i conti con una positività ma riavere a disposizione giocatori come il capitano e l’esterno di Pozzuoli non è cosa da poco per gli equilibri dell’intera squadra.

Eppure con l’assenza di Letizia, Caserta ha scoperto un sostituto perfetto Masciangelo che ha ritrovato la condizione dopo l’infortunio e soprattutto continuità di prestazioni. E’ cresciuto il giovanotto venuto da Pescara su quella fascia sinistra. Ecco perché il rientro del capitano rappresenterà un vero e proprio grattacapo per Fabio Caserta. Una soluzione possibile per non rimettere a sedere Masciangelo potrebbe essere quella di Elia alto con Letizia di nuovo a destra. Ma questo significherà rinunciare sia a Brignola che a Insigne. Ipotesi che si rincorrono nella testa dell’allenatore calabrese che per ora si gode le vacanze consapevole che il Benevento dovrà ripartire proprio dagli ultimi risultati: le quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di rafforzare una poltrona che solo qualche mese fa stava iniziando a scricchiolare.