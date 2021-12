Benevento, tra le certezze di Caserta c'è Barba Il centrale difensivo capitolino è il calciatore più utilizzato dal tecnico fino a questo momento

Sono ventiquattro i calciatori utilizzati da Caserta nelle prime diciotto partite di campionato. Il tecnico ha cercato di attingere da tutta la rosa a disposizione, facendo le giuste variazioni nell'affrontare gli incontri ravvicinati imposti dal campionato cadetto. Le scelte effettuate riflettono le certezze del tecnico, trovate soprattutto in Federico Barba. Il centrale difensivo ha dato vita a una prima parte di stagione di grande spessore dal punto di vista personale, offrendo costantemente delle prestazioni di grande livello.

Nel reparto arretrato sono variati gli uomini, ma mai lui che ha migliorato il proprio feeling prima con Glik e poi con Vogliacco, mostrando delle sinergie importanti soprattutto con quest'ultimo. Barba è il calciatore più presente in assoluto, con diciassette presenze e 1484 minuti giocati: numeri conditi anche dai gol realizzati contro Cosenza e Vicenza, con quest'ultimo che ha regalato una importante vittoria ai giallorossi in pieno recupero. Il secondo calciatore più presente è Ionita, fermo a 1355 minuti in campo, seguito al terzo posto da Letizia. È indicativo il dato dello scugnizzo di Scampia, il quale è presente sul podio nonostante abbia saltato le ultime due gare a causa dell'infortunio.

Mostruosi, invece, i numeri di Lapadula. L'attaccante è il capocannoniere del torneo, ma è anche il calciatore che vanta il maggior numero di partecipazioni nelle marcature della propria squadra con dieci reti e quattro assist. Subito dopo c'è Partipilo della Ternana, fermo a 13, e Strefezza del Lecce che invece è a quota 12. Una statistica che conferma con forza l'importanza di Lapadula per il Benevento e il suo essere decisivo nel campionato di serie B.