Benevento, i gol più belli del 2021: spiccano Sau e Lapadula Pregevole la marcatura del folletto sardo all'Olimpico contro la Lazio

Nonostante il 2021 non sia stato un anno da incorniciare per il Benevento, non sono mancati dei gol che saranno ricordati per la pregevole fattura che li ha caratterizzati. La maggior parte si è vista negli ultimi sei mesi vissuti in serie A, nel corso dei quali la Strega ha raccolto pochissimi risultati positivi, ma ha messo a segno delle reti molto belle da vedere. Tra queste c'è quello di Marco Sau, realizzata al Cagliari nel giorno dell'Epifania, con una bella conclusione al volo in girata su assist di Schiattarella.

Bella e complicata la marcatura di Lapadula contro il Torino, nata grazie a un forte tiro indirizzato sul primo palo. Così come è particolare il tacco di Viola in casa del Bologna, sua attuale squadra. Storico il gol realizzato da Gaich alla Juventus che permise ai giallorossi di espugnare lo Stadium. Di pregevole fattura, inoltre, la rete firmata da Sau all'Olimpico contro la Lazio, con un tiro a giro che non lasciò scampo a Pepe Reina: questo è sicuramente tra i più belli in assoluto di tutto il 2021. Ancora Lapadula si è ripetuto al Ferraris con il Genoa, con un'azione personale che gli permise di realizzare il momentaneo 2-1 con una conclusione di forza e rabbia, indirizzata sotto la traversa. In particolare, questa marcatura è stata inserita da Dazn tra le migliori cinquanta dell'anno solare in serie A.

Nell'attuale stagione i gol sono stati meno sublimi, ma allo stesso tempo molto importanti. Bello quello di Sau in casa dell'Ascoli, così come la tripletta di Lapadula contro il Cittadella. Non affatto semplice la firma di Barba fatta registrare al fotofinish contro il Vicenza, con un colpo di testa che permise al Benevento di portare a casa tre punti preziosi dopo essersi fatto recuperare il doppio vantaggio. Una grande freddezza, infine, ha caratterizzato il gol di Di Serio contro il Pordenone che completò la rimonta sannita nell'ultimo match giocato al Vigorito.