Serie B, il 3 gennaio riapre il mercato: la situazione liste del Benevento Il club sannita ha tre slot liberi per i calciatori over

Si avvicina l'inizio del mercato invernale, una finestra particolarmente attesa dalle società per cercare di rafforzare le rose dopo aver terminato la prima parte di stagione. Si tratta anche della sessione più complicata, soprattutto perché non è affatto semplice ingaggiare i calciatori migliori in pieno svolgimento del campionato. C'è anche da dire che entrano in gioco tanti discorsi di un certo peso, come quello di bilanciare al meglio i nuovi arrivati per far sì che non si perdano gli equilibri trovati negli ultimi mesi. Ovviamente, ogni discorso è diverso per i singoli club, ma ognuno di esso è chiamato a rispettare i paletti imposti dalla Lega B nella compilazione delle rose. Come già noto, devono essere al massimo diciotto i calciatori "over", ovvero quelli nati entro il 31 dicembre 1997. Di questa lista, il sodalizio sannita ha libere tre caselle.

Non ci sono limiti per gli under, con la Strega che ne conta dieci, di cui diversi protagonisti nelle scelte di Caserta come i vari Foulon, Vogliacco, Viviani, Di Serio, Brignola, Elia e anche lo stesso Pastina che però è stato condizionato fortemente dall'infortunio. La presenza di under qualitativamente importanti rispecchia il progetto del Benevento di basarsi molto sulla freschezza dei giovani.

Possono essere al massimo due, invece, i calciatori bandiera, ovvero quegli elementi che militano nel club da almeno quattro anni. Questa è una lista che interessa solo Gaetano Letizia, il quale al momento ha il contratto in scadenza a giugno. Teoricamente, il terzino di Scampia potrebbe firmare con un'altra squadra a partire proprio con l'inizio del 2022. Andranno in scadenza anche Tello e Sau, oltre a Manfredini, Basit, Vokic e Di Serio.

Lista Over: Manfredini, Paleari, Barba, Glik, Masciangelo, Acampora, Calò, Tello, Improta, Ionita, Vokic, Insigne, Lapadula, Moncini, Sau.

Lista Under: Muraca, Foulon, Pastina, Vogliacco, Basit, Talia, Viviani, Di Serio, Brignola, Elia,

Lista Bandiera: Letizia