Serie B, media punti: numeri monstre del Benevento dal 2016/17 La compagine sannita detiene la media più alta in assoluto nelle ultime sei stagioni

L'impatto con la serie B è stato a dir poco positivo per il Benevento. La compagine giallorossa ha fatto il suo esordio tra i cadetti nella stagione 2016/2017, ma il feeling si è creato sin da subito a furia di risultati positivi. L'ambizione della società, unita alle due promozioni e a tante vittorie, permettono alla Strega di detenere la media punti più alta in assoluto delle ultime sei stagioni, nonostante ne abbia saltate due per aver partecipato alla massima serie. Nell'analisi sono state prese in considerazione solo le compagini che hanno almeno cento partite nel periodo sopracitato. Ebbene, la Strega è al comando con una media di 1,82 punti a partita, frutto di 256 punti ottenuti in 140 gare disputate, nel corso delle quali 74 sono state le vittorie, 35 pareggi e 31 le sconfitte. A incremente di molto il dato è stata l'annata dei record di Pippo Inzaghi, con il Benevento che chiuse davanti a tutti con 86 punti in cascina e un distacco di diciotto lunghezze dal Crotone secondo.

Questa la classifica:

Benevento 1,82

Empoli 1,78

Frosinone 1,55

Cittadella 1,49

Brescia 1,43

Venezia 1,41

Spezia 1,4

Perugia 1,38

Salernitana 1,34

Cremonese 1,31

Pisa 1,29

Carpi 1,20

Ascoli 1,18

Pescara 1,16

Cosenza 1,11

Ternana 1,06

Virtus Entella 1,05