Benevento, altri due positivi nel gruppo squadra Il primo gennaio solo tamponi, l'allenamento ci sarà il 2

Non c'è pace. Il covid avanza e non ha risparmiato nemmeno il Benevento che prima del rompete le righe aveva registrato un solo caso di positività. Ad oggi però la situazione è cambiata: ci sono altri due contagi nel gruppo squadra: un calciatore e un collaboratore tecnico. Da qui la necessità di un cambio di programma. La squadra si ritroverà il primo gennaio ma solo per sottoporsi ai test rapidi. L'allenamento slitterà al 2 gennaio quando ci saranno per tutti i tamponi molecolari. Un ulteriore controllo e una seduta che sarà suddivisa in più gruppi di lavoro. Il club di via Santa Colomba ha attivato tutte le misure per contenere i contagi e per favorire la ripresa in vista della sfida col Monza nel recupero del 13 gennaio. Sicuramente Caserta avrebbe preferito poter lavorare con l'intero gruppo per ricreare affiatamento e sinergia ma nei primi giorni di preparazione bisognerà abbandonare l'ipotesi di un lavoro di squadra. Si adotteranno quindi tutte quelle misure che hanno accompagnato la passata stagione calcistica. La situazione è ancora sotto controllo ma bisognerà fare in modo che non peggiori. Ricordiamo che proprio prima della sosta forzata ai calciatori sanniti era stata somministrata la terza dose. Insomma questa nuova ripartenza prevederà un impegno su più fronti: campionato, mercato e covid.