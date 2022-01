Monza, domani amichevole con l'Alessandria in vista del Benevento Test con i grigi per i brianzoli, tutti negativizzati dopo il Covid

Il Monza prosegue la preparazione in vista del match di giovedì con il Benevento, valido per il recupero della 18^ giornata del campionato di serie B. La compagine brianzola non ha positivi al Covid in rosa e domani scenderà in campo per affrontare l'Alessandria in amichevole. Si aprirà così il 2022 della compagine di Stroppa che avrà modo di testare la propria condizione dopo il lungo periodo di inattività, causato dalla presenza di positivi nel gruppo squadra che ha portato l'Ausl a ordinare la quarantena obbligatoria e il conseguente rinvio del match col Benevento. Il test con l'Alessandria si giocherà a porte chiuse all'U-Power Stadium.