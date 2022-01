Serie A, capienza ridotta a 5mila spettatori. E la Lega B? Al momento nessuna comunicazione da parte dei dirigenti del torneo cadetto

La Lega A ha ridotto a 5mila spettatori la capienza degli stadi nelle prossime due giornate di campionato, a partire da quella che si giocherà il prossimo 15 gennaio. La decisione è emersa oggi nel corso dell'Assemblea straordinaria, organizzata in seguito alle pressioni del governo Draghi di assumere delle decisioni importanti (si parlava addirittura di un rinvio del campionato), considerato l'aumento dei contagi su scala nazionale. I venti club della massima serie hanno deciso di abbassare a 5mila la capienza degli stadi fino alla fine di gennaio. Si tratta di un discorso che non interessa il Benevento, ma probabilmente la vicenda non passerà inosservata tra i vertici della Lega B.

Al momento non ci sono decisioni, con il campionato che riprenderà regolarmente il prossimo 13 gennaio con i recuperi di Benevento - Monza e Lecce - Vicenza. Ricordiamo che per la sfida tra giallorossi e brianzoli sono stati staccati 5200 tagliandi.